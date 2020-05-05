شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انضمامها لأسطول القوات البحرية.. أبرز 10 معلومات عن «الغواصة S43» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انضمت الغواصة الألمانية من طراز إس 43 إلى أسطول القوات البحرية المصرية، اليوم، وتعد الغواصة الجديدة من طراز (209/1400)، من أحدث أنواع الغواصات على مستوى العالم، والتى وصلت منذ قليل إلى قاعدة الإسكندرية.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن هذا النوع من الغواصات الذى انضم لمصر ضمن خطة تسليح الجيش المصرى:

1- تعد من أقوى أنواع الغواصات الهجومية على مستوى العالم.

2- مزودة بأنظمة تتحكم في إطلاق الطوربيدات.

3- قادرة على الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحرى.

4- تتضمن أحدث أنظمة الملاحة والاتصالات.

5- تمتلك حزمة كبيرة من الأجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية.

6- غاطس الغواصة يصل إلى 62 مترا.

7- مدى عمق عمل الغواصة 500 متر تحت سطح الماء.

8- تضم 8 أنابيب طوربيد عيار 533 مم ومخزن يسع 14 طوربيدا.

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9- لديها قدرة على إطلاق صواريخ «الهاربون» البحرية المضادة للسفن

10- تستطيع زرع الألغام البحرية.

الغواصة من إنتاج شركة تيسين كروب Thyssen Krupp الألمانية، ووصلت لقاعدة الإسكندرية، وانضمت رسميًا إلى أسطول القوات البحرية المصرية.

الغواصة «S43» غادرت ألمانيا، 14 إبريل الماضي، بعد تمام استلامها وإنهاء الاستعدادات النهائية لطاقمها وتنفيذ رحلة العودة إلى مصر، وتعد الغواصة بمثابة إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية، فى إطار الخطة الطموحة لتطوير وتسليح القوات المسلحة.