شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة أحد أبنائها بـ«كورونا».. تطهير وتعقيم قرية بمركز البداري في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرية العقال البحري التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط، الثلاثاء، انتشارا مكثفا للفرق الوقائية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، بعد ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» داخل القرية.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق وقائي من مديرية الصحة والإدارة الصحية بمركز البداري لحصر المخالطين لأفراد منزل الحالة ومتابعة حالتهم الصحية وتطهير وتعقيم المنزل والمنطقة المحيطة.

وأعلنت مديرية الصحة بأسيوط، الثلاثاء، خروج 23 حالة من المصابين بالفيروس بعد تلقيهم العلاج والرعاية داخل مستشفي العزل بالمدينة الجامعية بجامعة أسيوط.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة إصابة 6 أشخاص بفيروس كورونا المستجد بعد أن أظهرت نتائج تحاليل العينات والمسحات إيجابية نتائجهم منهم الحالة المسجلة في قرية العقال البحري بمركز البداري.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.