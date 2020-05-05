شكرا لقرائتكم خبر عن «بحوث الصحراء» يحصل على شهادة الآيزو الدولية.. تعرف على الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء يفيد حصول المركز بكامل هيكله الإداري والبحثي المتمثل في 4 شعب بحثية، و23 قسم علمي، و11 محطة بحثية، و35 إدارة عامة وفرعية على الشهادة الدولية لنظام إدارة الجودة ISO9001:2015، موضحًا أن إنشاء مكتب ضمان جودة الأداء والاعتماد بقرار رقم «184» لسنة 2018 كان بداية النجاح للحصول على هذا الإنجاز.

وقال «مصيلحي» في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن الجهة المانحة قامت بالمراجعات الخارجية للمقر الرئيسي للمركز والمحطات البحثية مع التركيز على المفاهيم والمخاطر والأهداف المحددة بواسطة المعايير الدولية، موضحًا أن طريقة المراجعة المعتمدة شملت المقابلات الشخصية والملاحظات على الأنشطة وعرض المستندات والسجلات، وفحص المعامل والشعب البحثية وجميع الإدارات.

وأضاف رئيس مركز بحوث الصحراء على أن رأى فريق المراجعة استقر على أن مركز بحوث الصحراء قام بتطوير وتحسين الجهاز الإداري والوفاء بمتطلبات المعايير الدولية وأظهر قدرة الجهاز الإداري على إنجاز متطلبات واحتياجات وخدمات وسياسة مركز بحوث الصحراء وأهدافه وفقًا لسياسة وأهداف الدولة.

وأوضح «مصيلحي»، أن فريق المراجعة التابع للشركة الدولية المانحة لشهادات الجودة ISC Egypt والمعتمدة من GAS-ANZ «مركز الاعتماد الدولي أستراليا، نيوزلاندا» أوصي بمنح الشهادة الدولية لمركز بحوث الصحراء دوليا وحصوله على شهادة الجودة الدوليةISO 9001: 2015 لنظام جودة الإدارة لعام 2020 ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وأشار رئيس مركز بحوث الصحراء إلى أن الحصول على شهادة الجودة يأتي تأكيدا لارتفاع كفاءة مستوي الأداء مما يزيد القدرة التنافسية للمؤسسات وفتح مجالات خارجية، ويعكس أهمية العمل لتطبيق نظم الجودة على كفاءة الأداء وما يترتب عليه من مردود اقتصادي.

وأضاف رئيس مركز بحوث الصحراء أن اعتماد نظام إدارة الجودة جزءًا لا يتجزأ من مبادرات التنمية المستدامة التي يتبناها المركز وفقا لرؤية الدولة ومن واقع الاهتمام بنظم الجودة في التعليم والبحث العلمي والإنتاج والتسويق بما يؤدي إلى نجاح المؤسسات الخدمية.

وأوضح مصيلحي أنه تم اعتماد عدد من القرارات الإدارية التي ساهمت في الحصول على شهادة الجودة منها قرار بدء تطبيق النظام رقم 475 بهدف تطوير نشاط المؤسسة ورفع كفاءة العمل البحثي والإداري بالمركز، وبناء قدرات العاملين وتأهيل الكوادر البشرية وتوثيق جميع الإجراءات ونظم العمل وتسجيل نظم وقواعد التشغيل بما يطابق معايير المواصفة الدولية.ومطابقة جميع عمليات المركز للمعايير الدولية.

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ووفقا لشهادة الجودة التي حصل عليها مركز بحوث الصحراء أحد الجهات البحثية الهامة التي تحصل على هذه الشهادة الدولية والتي يتم تطبيقها على جميع الإدارات والشعب والمحطات البحثية لتحقيق أهداف استراتيجية المركز للارتقاء بالمستوى البحثي والعلمي وتنمية المجتمع ورفع قدرات ومهارات الكوادر المتخصصة في خدمة المجتمع سعيًا لتحقيق التنمية المستدامة ضمن تطبيق معايير الاعتماد العالمية لضمان الجودة.