شكرا لقرائتكم خبر عن «خالفوا قرار الإغلاق».. غلق صالة «جيم» والقبض على مديرها وروادها في المنوفية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجدي رياض، رئيس مركز ومدينة الشهداء في المنوفية، غلق صالة «جيم» والقبض على مديرها وروادها لمخالفتهم قرار الإغلاق، وجاري اتخاذ الإجراءات لعرضهم على النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، تسجيل 388 إصابة جديدة بالفيروس ووفاة 16 حالة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 7201 حالة، من بينهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.

غلق صالة جيم والقبض علي مديرها بمدينة الشهداء بالمنوفية لخرق الحظر

غلق صالة جيم والقبض علي مديرها بمدينة الشهداء بالمنوفية لخرق الحظر

غلق صالة جيم والقبض علي مديرها بمدينة الشهداء بالمنوفية لخرق الحظر

غلق صالة جيم والقبض علي مديرها بمدينة الشهداء بالمنوفية لخرق الحظر