شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تعلن وصول 298 مصريًا من العالقين في الكويت ونقلهم للعزل الصحي بالمدن الجامعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الهجرة، في بيان، إنه في إطار مواصلة جهود اللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين العالقين بالخارج إلى مصر، والمشكلة من دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران، فقد وصل اليوم الثلاثاء ٢٩٨ من المصريين العالقين بالكويت على الرحلة الاستثنائية لـ «مصر للطيران»، ويجري نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة بالمدن الجامعية لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة كإجراء احترازي.
كما تضم اللجنة في خطتها بالمرحلة الجديدة المقبلة عودة عدد من الشرائح وهي: الحالات الإنسانية، ومنتهي ومخالفي الإقامة، وكذلك منتهي العقود، على أن يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لعدد من الرحلات المخصصة لهذه الشرائح في أقرب فرصة، فور الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لعودتهم.
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الوضع في مصر
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اصابات
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7,201
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تعافي
1,730
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وفيات
452
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