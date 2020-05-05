شكرا لقرائتكم خبر عن عتاة الإجرام.."البو" زعيم مطاريد الجبل بسوهاج.. رحلة هروب انتهت بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "فهد البو"، أحد أشهر الأسماء التى أثارت الذعر بين المواطنين بمحافظة سوهاج، خاصة بمركز أخميم، رغم صغر عمره الذى لم يتعد الـ 26 سنة، إلا أنه تمكن من تكوين عصابة مؤلفة من أخطر المسجلين خطر، المتورطين فى ارتكاب قضايا قتل وسطو مسلح، والهاربين من تنفيذ أحكام بعضها يصل إلى الإعدام.

أصبح اسم "البو" كفيلاً ببث الرعب إذا ذكر، ونال شهرة واسعة بين عتاة الإجرام بمحافطة سوهاج، خاصة بين مطاريد الجبل.

وانتشرت الأقاويل، وتنوعت الحكايات عن فهد البو، وعن الجرائم التى يرتكبها، ويساعده فيها أعوانه، فكونوا دواليب لتجارة المخدرات، وأشرفوا على حمايتها، وفرضوا إتاوات على المواطنين، وارتكبوا العديد من الجرائم، متخذين من المنطقة الجبلية مأوى لهم، يلجأون إليها عقب تنفيذ عملياتهم الإجرامية، حتى بلغت الأحكام الصادرة ضد "البو" زعيم عصابة المطاريد، حكما بالإعدام، و6 أحكام قضايئة أخرى بالسجن المؤبد، بلغت سنوات السجن بها 150 سنة، فى قضايا قتل ومقاومة سلطات، وسرقة بالإكراه، وهتك عرض، وتجارة مخدرات، وحيازة أسلحة نارية.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، رصدت "البو" وأفراد عصابته، والمناطق الجبلية التى يلجأون إليها للاختباء بها، وبدأت فى تضيق الخناق عليهم، وضبط عدد منهم، حتى قرر ضباط مديرية أمن سوهاج، اقتحام البؤرة الإجرامية الخاصة بـ"البو" بمنطقة الصوامعة شرق، وخلال اقتحام الوكر، وقع تبادل لإطلاق النار، بين أفراد العصابة، وبين القوة الأمنية، انتهى بمقتل اثنين وإصابة اخرين من أعوانه، بينما كان "البو" وأحد أعوانه قد اختفوا من المكان، وخلال عودة القوة الأمنية لتأمين نقطة شرطة الصوامعة، أطلق "البو" وشخص أخر الرصاص تجاه سيارة الشرطة، مما أسفر عن إصابة ضابطى شرطة ولاذا بالفرار.

بدأت مديرية أمن سوهاج فى جمع المعلومات عن مكان هروب "ابو" باعتباره أحد أخطر المجرمين المطلوب ضبطهم، حتى توصلت التحريات إلى مغادرته محافظة سوهاج، وسفره إلى القاهرة للاختباء بإحدى الشقق السكنية، بعيدا عن أعين رجال المباحث. تم إعداد مأمورية أمنية، مزودة بمجموعات قتالية، ومحاصرة مكان اختباء "البو" وأحد أنصاره، وفور استشعارهما تعرضهما للحصار، بادرا بإطلاق الأعيرة النارية، مما دفع اقوة الأمنية لمبادلتهما إطلاق الرصاص، نتج عنه مقتلهما خلال شهر ابريل 2018. التحريات أفادت أن الشخص الذى لقى مصرعه بصحبة "البو"، يدعى "حماده" يعد من أخطر أفراد عصابته، صادر ضده 4 أحكام قضائية بالسجن المؤبد.