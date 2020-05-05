شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 59 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت تركيا تسجيل 59 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3520، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال على باباجان، رئيس حزب دواء التركي، إن ردة فعل الحكومة التركية والإجراءات التى اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا غير كافية لحماية الإقتصاد من الأضرار الدائمة. مؤكداً أن تركيا فى حاجة إلى برامج تشجع بصورة أكبر على الإنفاق المالى بدلاْ من تأجيل دفع المستحقات.

Advertisements

وقال باباجان فى تصريحاته إلى بلومبرج: "يمكن أن يكون هناك نوعان من الأخطاء فى الإجراءات المالية والنقدية: وهما أن يتم عمل الأشياء بصورة قليلة جدًا أو كثير جدًا." ولكننا فى مثل هذه الفترة يكون فيها الخطاً الثانى أفضل بكثير. بحيث أنه إذا تم عمل الشىء بصورة زائدة فإن كبح زمام الموضوع لن يكون صعب للغاية. ولكن، إذا لم تكن الاستجابة كبيرة وفى الوقت المناسب، فمن المرجح أن تكون التكلفة أيضاً كبيرة ".

وأضاف باباجان، أن النسق الداخلية للأحزاب السياسية التركية لا تسمح للمعارضين بالتحدث وأنها اختارت الدفاع عن السياسات الصحيحة خلف الأبواب المغلقة بدلاً من السعى لتحقيق مكاسب سياسية بمصارحة الشعب. وقال" لقد ناضلت ختى النهاية فى الداخل. وبما لم أقل كل شىء ولكننى آمنت بكل ما قولته".