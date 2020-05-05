شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة للمصريين العالقين فى دول الخليج: "أنتم على رأس أولوياتنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، إن أول اهتمام للدولة بالعالقين كانت للمصريين في دول الخليج لأن أعدادهم كبيرة للغاية أكثر من الدول الأخرى، وكانت السعودية أول دولة تم استرجاع العالقين منها، وبعدها تم تسيير 5 رحلات إلى الكويت لإعادة العالقين، وهناك من يسعى إلى زعزعة الثقة بين المواطنين المصريين فى تلك الدول والدولة المصرية التى ترغب فى إعادتهم على وجه السرعة.

وأضافت، خلال لقائها مع الإعلامي سمير عمر ببرنامج "أهل مصر" الذى يذاع على قناة سكاي نيوز، أن هناك طلبة مصريين في السودان من طلاب الثانوية العامة، والدولة أعادت 2000 طالب منهم من خلال المعابر المصرية والسودانية من خلال التنسيق مع حرس الحدود ووزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني لتوفير وجبات للطلاب، وبعد الظروف الجديدة تم غلق المعابر على باقي الطلبة وهناك حديث لإرسال طائرة مصرية لإعادة باقي الطلاب، بعد التنسيق مع الجانب السوداني.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنها سعيدة بمبادرة "خلينا سند لبعض" وهي تستهدف تقديم العون من المواطنين القادرين ماديا لغيرهم من المواطنين المصريين غير القادرين، خاصة أن هناك مصريين غير قادرين على المعيشة لأن مصادر رزقهم توقفت تماما، كما فتحت كينيا إحدى الكنائس لاستقبال المصريين العالقين بعد تدخل البابا تواضروس.

وقالت، إن المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها "مراكب النجاة" لمواجهة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أنها توجهت بعدها إلى المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية لبدء تنفيذ المبادرة وتوعية الناس بمدى خطورتها.