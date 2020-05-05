شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأمريكى: تطوير لقاح لكورونا فى ديسمبر المقبل غير مؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية فى الولايات المتحدة الأمريكية أليكس أزار، اليوم الثلاثاء ، إن تطوير لقاح فيروس كورونا بحلول شهر ديسمبر أمر ممكن ولكنه غير أكيد، جاء ذلك نقلا عن العربية.

ورصد ”الخليج 365” من خلال تتبع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا حول العالم، اقتراب الولايات المتحدة الأمريكية من تسجيل رقم قياسى في عدد الوفيات بفيروس كورونا، فبحسب بيانات وإحصاءات worldometers، سجلت 70.761 ألف حالة، وذلك بفارق كبير يقارب الخمسون ألف بين إسبانيا التي احتلت المركز الثانى، حيث سجلت 25 ألف وفاة.

وسجلت دول العالم 690.863 ألف إصابة بعد المليون الثالث، بينما توفى 255.176 حالة، وتماثل للشفاء 220.488 بعد المليون الأول.

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وأمس، قالت منظمة الصحة العالمية إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو التى أشار فيها إلى وجود "أدلة" على أن فيروس كورونا المستجد خرج من مختبر صينى مجرد "تكهن" ودعت إلى إجراء تحقيق يعتمد على أسس علمية.