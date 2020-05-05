شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكلية البحرية الأسبق: الغواصة المصرية الجديدة تحمى مصالحنا الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الاسبق، أن انضمام الغواصة الجديدة، يعتبر جزء من تنامى القوات البحرية، وتزود القدرة القتالية لهذه القوات، خاصة فى مجال فرض السيطرة البحرية على مناطق محدده.

وأضاف اللواء مرزوق، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه فى الخمس سنوات الاخيرة شهدت القوات البحرية المصرية تطورا كبيرا، مثل حاملتي المروحيات والطائرات المحمولة على الحاملات، وكذلك الغواصات، مما يساعد على زيادة القدرات القتالية، وهذا يتماشى مع زيادة مصالح مصر الاقتصادية فى منطقة البحر المتوسط.

وأوضح اللواء مرزوق، أن تلك الوحدات تسمح بتأمين المصالح الاقتصادية، خاصة مثل حقول الغاز، والتى تبعد 100 ميل عّن ساحل مصر، والتى يجب تأمينها بشكل كامل.

Advertisements

وأكد مدير الكلية البحرية الاسبق، أن اولادنا تدربوا بشكل كامل على الغواصة الجديدة، وهم الذين قادوها من ألمانيا إلى مصر، بالاضافة لاستيعابهم كافة التكنولوجيات الحديثة فى الغواصة.

يذكر أن الغواصة الجديدة وصلت اليوم الثلاثاء، إلى أرض الوطن الغواصة المصرية الجديدة اس 43 من طراز (209/1400).

وتعد الغواصة الجديدة من أقوى أنواع الغواصات الهجومية على مستوى العالم، ومزودة بأنظمة تتحكم فى إطلاق الطوربيدات.