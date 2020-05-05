شكرا لقرائتكم خبر عن لايف الخليج 365 من مطار القاهرة.. عودة المصريين العالقين بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل أول رحلات العالقين القادمين من الكويت ، الذين قامت الحكومة المصرية من خلال تنسيق كامل من قبل مجلس الوزراء لعودة المصريين العالقين في الكويت.

ووصلت الرحلة الأولى التي تضم أكثر من 298 راكب من مجموع 5 آلاف مجموع من سيتم نقلهم من خلال الجسر الجوى الذى ستسيره وزارة الطيران المصرية، حيث إن هذا الجسر الجوى الذى سنقل 32 رحلة على مدار الـ 4 أيام المقبلة.

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الطائرة الأولى التي وصلت من الكويت إلى مصر تنقل العالقين في الكويت غالبيتها من النساء والأطفال، كما أن الجميع يأخذ الإجراءات الاحترازية ، وتم إجراء كافة الإجراءات الاحترازية لهم، ومن المقرر ان يتم نقلهم فور حصولهم على الحقائب الخاصة بهم إلى أحد المدن الجامعية المخصصة للحجر الصحى وفقا للتعليمات الخاصة بوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وكانت الحكومة المصرية استجابت لرغبة المصريين العالقين بالعودة وبعد تنسيق علي أعلى المستويات مع الجانب الكويتى منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وهبطت الرحلة بمبني الركاب رقم 3 المخصص لطائرات مصر للطيران، وقام فريق من الحجر الصحي بمطار القاهرة بتوقيع الكشف الطبي وفحص كافة الركاب القادمين لبيان مدي إصابتهم بالفيروس من عدمه، فى حين قامت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بأنهاء إجراءات عودة القادمين من خلال إدارة الجوازات بمطار القاهرة.

كما قامت الجهات المسئولة بالمطار وطبقا للخطة الموضوعة مسبقا من قبل وزارة الطيران واللجنة المشكلة بمعرفة مجلس الوزراء بتنفيذ خروج الركاب إلي خارج المطار ليستقلوا أتوبيسات تتبع وزارة النقل تمهيدا لنقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة بالمدن الجامعية، لمدة 14 يوماً وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بكورونا.