شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: نعمل بنظام مؤسسى لإعادة جميع المصريين العالقين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، إن فيروس كورونا أزمة دولية على كل العالم، ويتم التعامل معها بحذر شديد، ومصر تعاملت باحترافية كبيرة مع الأزمة، حيث يجرى التعامل مع العالقين المصريين في الخارج مع بداية الأزمة، وتعامل الدول العربية في منطقة الخليج كان تعاملا إنسانيا قبل أن يكون سياسيا.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال لقائها مع الإعلامي سمير عمر ببرنامج "أهل مصر" الذي يذاع على قناة سكاي نيوز، أنه مع تطور الأحداث تم رصد عالقين مصريين سافروا لأسباب ما، ولذلك تم تشكيل لجنة وزارية كبيرة للعمل على هذا الموضوع بشكل مؤسسي ومحترف، والعالق هو من سافر للعمل أو زيارة أو طالب، وبدأت الدولة في التعامل مع الدول الأخرى لإعادة المصريين العالقين، والأمر لم يكن سهلا، فهناك تصاريح من تلك الدول لهبوط الطائرات المصرية ونقل العالقين.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الدولة تنظر لكافة المواطنين المصريين على درجة واحدة من المستوى دون تمييز، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإعادة كافة المصريين العالقين، وبعدها ظهر مواطنون يقيمون بشكل مخالف في تلك الدول، فتم ضمهم لخطة الدولة لإعادة العالقين، ونعمل بنظام مؤسسي من أجل تنفيذ تلك الخطط.