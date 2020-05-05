شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية تقترب من الـ 80 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365” من خلال تتبع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا حول العالم، اقتراب الولايات المتحدة الأمريكية من تسجيل رقم قياسى في عدد الوفيات بفيروس كورونا، فبحسب بيانات وإحصاءات worldometers، سجلت 70.761 ألف حالة، وذلك بفارق كبير يقارب الخمسون ألف بين إسبانيا التي احتلت المركز الثانى، حيث سجلت 25 ألف وفاة.





وسجلت دول العالم 690.863 ألف إصابة بعد المليون الثالث، بينما توفى 255.176 حالة، وتماثل للشفاء 220.488 بعد المليون الأول.

وأمس، قالت منظمة الصحة العالمية إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو التى أشار فيها إلى وجود "أدلة" على أن فيروس كورونا المستجد خرج من مختبر صينى مجرد "تكهن" ودعت إلى إجراء تحقيق يعتمد على أسس علمية.

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وقال بومبيو فى تصريح سابق، إن هناك "أدلة مهمة" على أن الفيروس خرج من مختبر فى مدينة ووهان الصينية، لكنه لم يشكك في استنتاج وكالات مخابرات أمريكية بأنه ليس من إنتاج البشر.

وقال مايك ريان المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من جنيف: "لم نتلق أي دليل خاص ببيانات من حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأصل المزعوم للفيروس. لذلك، ومن وجهة نظرنا، ما زال الأمر مجرد تخمين".

وقال ريان، إنه كون منظمة الصحة العالمية "قائمة على الأدلة" فإنها حريصة على تلقي أي معلومات حول أصل الفيروس، لأن هذا "مهم بشكل استثنائي" لمكافحة المرض في المستقبل.

وأضاف: "لذلك إذا أُتيحت هذه البيانات والأدلة، فسيكون على حكومة الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت تمت مشاركتها، ومتى".