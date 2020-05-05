مطار مرسى علم يستقبل رحلة طيران لعالقين مصريين من بغداد تقل 155 راكبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، رحلة طيران جديدة لعالقين مصريين بالخارج، قادمة من العاصمة العراقية بغداد، تقل على متنها 155 راكبا، ضمن الرحلات الاستثنائية التى اطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران، لعودة العالقين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جانبه قال مصدر بمطار مرسى علم الدولى إن رحلة الطيران التى وصلت مساء اليوم من العاصمة العراقية بغداد تحمل رقم ms638، تقل على متنها 155 راكب مصرى من العالقين بالعراق، فور وصولهم قامت الخدمات الأرضية بمطار مرسى علم بتوجيه معدات الخدمات للطائرة وقام رجال الطب الوقائى بالبدأ فى عملية التعقيم المتبعة للركاب.

من جانبه قال الدكتور كريم هشام، نائب مدير ادارة الحجر الصحى بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، إنه تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان، قام فريق الحجر الصحى والطب الوقائى بتعقيم الركاب وكذلك حقائب العائدين من الخارج على متن الرحلة القادمة من العراق.

وأضاف نائب مدير ادارة الحجر الصحى لـ"الخليج 365"، أن عقب عملية التعقيم، تم اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل رجال الحجر الصحي، وهى قياس درجة الحرارة ثم أخذ عينة دم واختبار الأجسام المضادة ثم نقلهم فى أتوبيسات مكيفة سياحية للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى لمدة 14 يومًا.

من جانبه قال أسامة منير عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر، ورئيس لجنة النقل، إنه تم تجهيز أتوبيسات سياحية مكيفة لنقل العائدين من الخارج الى الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحى بمرسى علم، واتباعا لتعليمات الحجر الصحي، تم نقل أعداد كبيرة من العائدين بالخارج داخل أتوبيسات كبيرة.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن الأوتوبيسات تكون فى انتظار الركاب خارج صالة الوصول فى المطار فور انتهاء رجال الحجر الصحى من أعمالهم واجراءات الفحص يتم نقلهم على الفور للفنادق المخصصة، وبصحبتهم فريق الحجر الصحى .

واستقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم الثلاثاء، رحلة طيران تقل على متنها مصريين عالقين بالخارج قادمة من دولة تنزانيا مرورًا بالعاصمة السودانية الخرطوم، ضمن رحلات الطيران الاستثنائية، بعد توقف الطيران بين الدول المختلفة بسبب جائحة كورونا، تقل على متنها 157 راكب .

من جانبه، أكد مصدر من مطار مرسى علم الدولى، أن رحلة الطيران التى وصلت مساء اليوم الثلاثاء القت على متنها العالقين بتنزانيا مرورًا بالعاصمة السودانية الخرطوم، وتم تطبيق الإجراءات الصحية والفحوصات اللازمة والتعقيم فور وصولهم المطار

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وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان، إن الرحلة القادمة من تنزانيا والخرطوم كان فى استقبالها فريق مدرب من أطباء الحجر الصحى وإدارة الطب الوقائى يقومون بعمل الإجراءات الوقائية المتبعة للركاب العائدين من الخارج، حيث يتم ذلك عقب عملية التعقيم الشامل لهم ولحقائبهم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن عقب عملية التعقيم، تم اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل رجال الحجر الصحي، وهى قياس درجة الحرارة ثم أخذ عينة دم واختبار الأجسام المضادة ثم نقلهم فى أتوبيسات مكيفة سياحية للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى لمدة 14 يومًا.

وكان استقبل مطار مرسى علم الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، رحلة طيران تقل على متنها مصريين عالقين، قادمة من مطار العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن رحلات الطيران الاستثنائية، بعد توقف الطيران بين الدول المختلفة بسبب جائحة كورونا.



مطار مرسى علم الدولى يستقبل رحلة عالقين من الخارج قادمة من تنزانيا والخرطوم تقل 157 راكب



مطار مرسى علم الدولى يستقبل رحلة عالقين من الخارج قادمة من تنزانيا والخرطوم تقل 157 راكب



مطار مرسى علم الدولى يستقبل رحلة عالقين من الخارج قادمة من تنزانيا والخرطوم تقل 157 راكب



مطار مرسى علم الدولى يستقبل رحلة عالقين من الخارج قادمة من تنزانيا والخرطوم تقل 157 راكب



مطار مرسي علم الدولي يستقبل رحلة طيران لعالقين مصريين من العاصمة العراقية بغداد



مطار مرسي علم الدولي يستقبل رحلة طيران لعالقين مصريين من العاصمة العراقية بغداد