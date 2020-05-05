شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وصول طائرات تحمل مصريين عالقين بالكويت للقاهرة وخروجهم لمناطق العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مساء اليوم الثلاثاء، إلى مطار القاهرة الدولى، رحلتا طيران إستثنائيتين سيرتهما الشركة الوطنية "مصر للطيران"، إلى دولة الكويت لإعادة المصريين العالقين هناك والبالغ عددهم قرابة 600 عالق من أصل 5 ألاف عالق، سيتم إجلائهم من الكويت عبر جسر حجوى ينقلهم على متن 32 رحلة طيران.

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وكانت الحكومة المصرية استجابت لرغبة المصريين العالقين بالعودة وبعد تنسيق علي أعلى المستويات مع الجانب الكويتى منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وهبطت الرحلة بمبني الركاب رقم 3 المخصص لطائرات مصر للطيران، وقام فريق من الحجر الصحي بمطار القاهرة بتوقيع الكشف الطبي وفحص كافة الركاب القادمين لبيان مدي إصابتهم بالفيروس من عدمه، فى حين قامت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بأنهاء إجراءات عودة القادمين من خلال إدارة الجوازات بمطار القاهرة.

كما قامت الجهات المسئولة بالمطار وطبقا للخطة الموضوعة مسبقا من قبل وزارة الطيران واللجنة المشكلة بمعرفة مجلس الوزراء بتنفيذ خروج الركاب إلي خارج المطار ليستقلوا أتوبيسات تتبع وزارة النقل تمهيدا لنقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة بالمدن الجامعية، لمدة 14 يوماً وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بكورونا.