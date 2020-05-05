شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الغواصة المصرية الجديدة إس 43 تنضم للقوات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت اليوم الثلاثاء، الغواصة المصرية الجديدة إس 43 من طراز (209/1400)، إلى قاعدة الإسكندرية وانضمامها إلى إسطول القوات البحرية المصرية. Advertisements وتعد الغواصة الجديدة من أقوى أنواع الغواصات الهجومية على مستوى العالم، ومزودة بأنظمة تتحكم فى إطلاق الطوربيدات. وهى من إنتاج شركة "تيسين كروب"Thyssen Krupp الألمانية، ضمن صفقة غواصات وقعتها مصر مع ألمانيا، تضم 4 غواصات.

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