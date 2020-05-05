شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات مهمة عن الغواصة المصرية الجديدة إس 43.. أبرزها قوة التسليح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الغواصة المصرية الجديدة إس 43 من طراز (209/1400)، من أحدث أنواع الغواصات على مستوى العالم، والتى وصلت منذ قليل إلى قاعدة الإسكندرية وانضمامها إلى إسطول القوات البحرية المصرية.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن هذا النوع من الغواصات والذى انضم لمصر ضمن خطة تسليح الجيش المصرى:

1- تعد من أقوى أنواع الغواصات الهجومية على مستوى العالم.

2- مزودة بأنظمة تتحكم فى إطلاق الطوربيدات.

3- قادرة على الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحرى.

4- تتضمن أحدث أنظمة الملاحة والاتصالات.

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5- تمتلك حزمة كبيرة من الأجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية.

6- غاطس الغواصة يصل إلى 62 مترا.

7- مدى عمق عمل الغواصة 500 متر تحت سطح الماء.

8- تضم 8 أنابيب طوربيد عيار 533 مم ومخزن يسع 14 طوربيدا.

9- لديها قدرة على إطلاق صواريخ "الهاربون" البحرية المضادة للسفن

10- تستطيع زرع الألغام البحرية.

وهى من إنتاج شركة "تيسين كروبThyssen Krupp الألمانية، ضمن صفقة غواصات وقعتها مصر مع ألمانيا، تضم 4 غواصات.