أخبار مصر | تفاصيل عودة العالقين المصريين من الكويت

وصلت الرحلة الجوية الأولى لعودة المصريين العالقين بالكويت، اليوم الثلاثاء، إلى مطار القاهرة، وقد أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى تيسير الرحلات الجوية التى تقل المخالفين للإقامة علي شركة مصر للطيران، والذي يستمر بمعدل رحلتين يوميًا، لنقل نحو خمسة آلاف مصري.

وقد غادرت الرحلة الأولى الساعة الـ3 عصرًا، على متنها 298 ‪مصريا من العالقين هناك منذ غلق المطارات وتعليق الرحلات الجوية، ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تتبعها الدول لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما أنهت الحكومة المصرية إجراءات وصولهم، وتجهيزهم لقضاء فترة الحجر الصحى، في بعض المدن الجامعية والتى تستمر 14 يومًا للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كوفيد 19"، وذلك وفقًا لإجراءات وزارة الصحة المصرية لضمان عدم تفشى الفيرس والسيطرة عليه.

ويذكر أن أسامة هيكل وزير الإعلام، قد أعلن خلال مؤتمر صحفى، إن الأولية تكون لعودة العالقين للحالات الإنسانية والزائرين المتأخرين، بعد ذلك يتم عودة من انتهت فترة عملهم وإقامتهم فى الدول، ثم أصحاب تأشيرة الخروج النهائى والسياحة والزيارة من الدول الأخرى.

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وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.