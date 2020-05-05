شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة مصر للطيران تصل القاهرة قادمة من الكويت وتقل 298 راكبًا من المصريين العالقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء طائرة مصر للطيران رقم 611 قادمة من الكويت وعلى متنها 298 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة عودة المصريين العالقين في الدول الخارجية مع إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية والأطفال والمخالفين لشروط الإقامة.

وقام أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة بتوقيع الكشف الطبي على الركاب واتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة مع الركاب القادمين لمصر للوقاية من فيروس كورونا قبل مغادرتهم مطار القاهرة.

وتم تجهيز عدد من المدن الجامعية لعزل المصريين العائدين من الكويت وهناك تنسيق بين الوزارات المعنية للإشراف الطبي عليهم وإعاشتهم خلال مدة العزل.

ومن المقرر أن تصل إلى القاهرة في وقت لاحق طائرة أخرى لمصر للطيران تقل المصريين العالقين.. وبعد الانتهاء من عودة المصريين المخالفين للإقامة ستعيد الدولة باقي العالقين الموجودين في الكويت تباعًا.