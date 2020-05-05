شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 151 من المصريين العالقين في العراق إلى مطار مرسى علم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء الثلاثاء، رحلة «مصر للطيران» وعلى متنها 151 من المصريين العالقين في دولة العراق.

وقال عماد إمام، مدير الإعلام بمطار مرسى علم، إن الرحلة أجلت 151 من المصريين العالقين في العراق طبقا لتوجيهات الحكومة بإعادة أبنائنا العالقين بالخارج.وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي في مطار مرسى علم، وتعقيم جميع حقائبهم.

وجرى تجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للراكبين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة للحجر الصحي في مدينة مرسى علم، للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساء، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة الإقامة ١٤ يومًا.

وأكد أسامة منير، رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، تخصيص أتوبيسات سياحية لنقل الركاب إلى فندق الحجر الصحي بمرسى علم عقب وصولهم منعا للتكدس وتقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر الحجر الصحي بمرافقة قوة تأمين.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، تسجيل 388 إصابة جديدة بالفيروس ووفاة 16 حالة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 7201 حالة، من بينهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.

Advertisements

مطار مرسى علم يستقبل المصريين العائدين من العراق

مطار مرسى علم يستقبل المصريين العائدين من العراق