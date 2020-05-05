شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بمركز شربين: خدمة المواطن واجب وطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، الثلاثاء، على ضرورة النهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين قائلا: «خدمة المواطن واجب وطني، مشيرًا إلى أنه لابد من التفكير خارج الصندوق والابتكار في العمل للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة له».

جاء ذلك خلال زيارة نائب المحافظ لمركز ومدينة شربين في جولة مفاجئة تفقد خلالها مبنى مجلس المدينة والحملة الميكانيكية للاطمئنان على سير العمل ومستوى تقديم الخدمة للمواطنين وللتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية خلال هذه المرحلة قائلا «نحن نواجه موقف عصيب ومرحلة حرجة من انتشار فيروس كورونا ولابد من اليقظة واتباع جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة الانتشار ومتابعة تنفيذ إجراءات الحظر وإغلاق المافيهات وأماكن التجمعات وتحقيق التباعد الاجتماعي».

وتفقد «الشيخ» المخازن والحملة الميكانيكية ووجه للمحاسب طارق شكري رئيس مجلس مدينة شربين بسرعة الانتهاء من صيانة المعدات التي تحتاج إلى صيانة ودخولها الخدمة في أقرب وقت لرفع كفاءة المستوي العام للنظافة بالمدينة.

وزار نائب المحافظ مستشفى شربين المركزي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالمستشفى وتقديم الخدمة للمرضى والمترددين عليها والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتفقد خلال الزيارة العيادات الخارجية وقسم الأشعة المقطعية والعادية وقسم حضانات الأطفال العناية المركزة للأطفال والعناية العامة وقسم الغسيل الكلوي ووحدة علاج الفيروسات وقسم القلب والصيدلية، وتفقد بعدها أعمال الإنشاءات الجارية بقسم الغسيل الكلوي الجديد بتكلفة 1.5 ملايين جنيه بطاقة استيعابية 50 ماكينة غسيل كلوي، مؤكدًا أن هذا العدد سيساهم في تخفيف العبء عن المرضي والمترددين، كما تفقد مطبخ إعداد الطعام للمرضي والمغسلة ووجه لمدير المستشفى بزيادة عدد المغاسل.

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ووجه «الشيخ» الشكر للمجتمع المدني لمشاركته الفعالة مع أجهزة الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا ومساهمته المستمرة في تطوير المستشفيات ودعمها بالأجهزة الطبية والمستلزمات، مؤكد على أن المجتمع المدني شريك أساسي في البناء والتنمية في أي مكان.