شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحريره.. شاهد لحظة إطلاق «النسر الأسمر» في محمية سانت كاترين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق حراس البيئة ورجال محمية أبوجالوم، سراح النسر الأسمر الذي كان بحوزة مواطن بدهب في سماء محمية سانت كاترين، بعد رعايته وتعافيه تمامًا، وذلك للمرة الثانية التي تستقبل فيها محمية سانت كاترين نسرًا أسمر.

وذكر بيان، الثلاثاء، أن المنطقة التي أطلق بها النسر ذات جبال عالية، حيث جرى اختيار المنطقة بعناية وهي في عمق وادي مندر بالجنوب الشرقي لمحمية سانت كاترين، ويوجد بعض الأكل المفضل له وعيون آبار للمياه على سطح الأرض.

النسر الأسمر في محمية سانت كاترين

وقال أحمد الصادق، مدير محمية أبوجالوم، إنه تم التجهيز لعملية الإطلاق بعد التأكد من سلامة النسر واستعادة عافيته وقدرته على الطيران والتعايش في المنطقة، وتم إطلاق سراحه بسلام وطار عاليا يرفرف في سماء محمية سانت كاترين.

النسر الأسمر في محمية سانت كاترين

النسر الأسمر في محمية سانت كاترين

كانت محمية أبوجالوم أنقذت النسر الأسمر بعد بلاغ من مواطنة باحتجازه في منزل أحد المواطنين بدهب.

وأضاف مدير محمية أبوجالوم أن النسر كان موجود بمنزل أحد المواطنين وهو من نوع جريفون:«Griffon Vulture»‏ «الاسم العلمي: Gyps fulvus» ويطلق عليه النسر الأسمر وهو من أكبر الطيور الجارحة يصل طوله بين 93-110 سم ويصل طول أجنحته إلى 230-269 سم ويزن ما بين 6 و13 كجم.

النسر الأسمر في محمية سانت كاترين

واعترف مقتني النسر بأنه عثر عليه بمنزله وقام بتغذيته ورعايته ولم يكن يعلم مدى خطورة اقتنائه ولم يعترض على تسليمه لإدارة محمية أبوجالوم وتعاون بشكل كبير في ذلك وقام رجال المحمية بتوجهه بما هو مطلوب في مثل هذه الحالات بالتواصل مع الجهات المختصة لعدم المسائلة القانونية.

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النسر الأسمر في محمية سانت كاترين

وتعاونت جمعيات المجتمع المدني وحقوق الحيوان بدهب في توفير الرعاية السريعه المناسبة لنقله بداخل مكتب المحميه بنويبع لتغذيته بشكل جيد وإعادة تأهيله حتى تم إطلاق سراحه.