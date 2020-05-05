شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الغردقة يتابع الحجر الصحي للمواطنين العائدين من السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصريين العالقين العائدين من السعودية بالحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالغردقة، وحرصًا على سلامتهم وسلامة أهالي مدينة الغردقة وتخوفهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد حنفي في بيان، الثلاثاء، أن «الدولة تخاف على المواطنين أكثر من أنفسهم، حيث تتخذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على استمرار عمليات التطهير والتعقيم تُجري لهم يوميًا» مع ى وجود رقابة أمنية صارمة على جميع الحالات، ولا مجال للاختلاط، حيث غير مسموح خروجهم من المدينة، فضلًا عن أن كل متطلباتهم فيما يتعلق بالطعام والشراب مُجابة، وتم تكليف مديرية التضامن بتوفير وجبات الإفطار والسحور وتقديمها لهم يوميًا طوال فترة الحجر الصحي بدون مقابل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية«.

وقام اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، بمتابعة 150مصريًا بالمدينة الجامعية وتوفير ما يلزمهم من رعاية أثناء فترة الحجر.

وشدد وجدي على ضرورة التواصل المستمر بالمدينة الجامعية، وشن حملات طوال اليوم من نظافة وتعقيم ومراجعة المرافق بالمدينة.