شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الغردقة يتابع الحجر الصحي للمواطنين العائدين من السعودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصريين العالقين العائدين من السعودية بالحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالغردقة، وحرصًا على سلامتهم وسلامة أهالي مدينة الغردقة وتخوفهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأكد حنفي في بيان، الثلاثاء، أن «الدولة تخاف على المواطنين أكثر من أنفسهم، حيث تتخذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على استمرار عمليات التطهير والتعقيم تُجري لهم يوميًا» مع ى وجود رقابة أمنية صارمة على جميع الحالات، ولا مجال للاختلاط، حيث غير مسموح خروجهم من المدينة، فضلًا عن أن كل متطلباتهم فيما يتعلق بالطعام والشراب مُجابة، وتم تكليف مديرية التضامن بتوفير وجبات الإفطار والسحور وتقديمها لهم يوميًا طوال فترة الحجر الصحي بدون مقابل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية«.
وقام اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، بمتابعة 150مصريًا بالمدينة الجامعية وتوفير ما يلزمهم من رعاية أثناء فترة الحجر.
وشدد وجدي على ضرورة التواصل المستمر بالمدينة الجامعية، وشن حملات طوال اليوم من نظافة وتعقيم ومراجعة المرافق بالمدينة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
7,201
-
تعافي
1,730
-
وفيات
452
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مدينة الغردقة يتابع الحجر الصحي للمواطنين العائدين من السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.