شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء «عزل العجمي» يشكرون العاملين بالإسعاف: «يعملون في صمت» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الفريق الطبي في مستشفى العجمى المركزي المخصص لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» الشكر للعاملين بمرفق إسعاف الإسكندرية، على جهودهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة تيسيير مجدي، نائب مدير مستشفي العجمي، إن العاملين بمرفق إسعاف الإسكندرية لا يقلون أهمية عن طواقم الأطباء والتمريض، مشيرة إلى أنهم «جنود مجهولون يعملون في صمت بكل جهد وأمانة ومسؤولية».

وأشارت «مجدي» إلى أن المستشفى مجهز لعزل المصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، وتضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعى ثابت و2 جهاز متحرك، ويعمل لها 53 طبيبا و60 ممرضا.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، تسجيل 388 إصابة جديدة بالفيروس ووفاة 16 حالة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 7201 حالة، من بينهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.

الطاقم الطبي بمستشفي عزل العجمى يشكرون «الجيش الأصفر»

الطاقم الطبي بمستشفي عزل العجمى يشكرون «الجيش الأصفر»

الطاقم الطبي بمستشفي عزل العجمى يشكرون «الجيش الأصفر»

الطاقم الطبي بمستشفي عزل العجمى يشكرون «الجيش الأصفر»