شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعقم شوارع 7 مراكز ومدينة ضد كورونا ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت محافظة الجيزة حملة تطهير وتعقيم مكبرة بكافة قطاعات المحافظة تحت إشراف الدكتور اشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، يومى الإثنين والثلاثاء، بتوجيهات من محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، لمكافحة فيروس كورونا .

وأسفرت الحملات عن تعقيم الديوان العام ( مباني مستشفي الصدر بالعمرانية – و عدد 3 شوارع جانبيه باجمالي 15 واجهة منزل و 10 وجهات محل ، وفى العياط ( عزبه قوت القلوب (الشارع الرئيسي والشوارع الجانبية 3ورش واجهات 38 منزل و 8 محل تجاري ومهنى ) و قريه زاويه ابو سويلم ( تشمل الوحدة الصحية- مكتب بريد القريه- الشارع الرئيسي و8 شوارع جانبية - واجهات 160منزل - 25محل تجاري ومهنى- اداره العياط البيطريه )

وفى جنوب الجيزة ( حى جنوب الجيزة - ادارة الطرق فى شارع ربيع الجيزة و ادارة المساكن فى شارع 6 أكتوبر )، وفى الواحات البحرية ( الشارع الرئيسي - مستودع الأنابيب - موقف الميكروباص - الوحدة المحلية بالقصر المبني بالكامل والبوابة و الشوارع 3 شوارع رئيسيه 22 منزل وواجهة 3 محلات تجاريه - مكتب البريد بالقصر والشوارع المحيطة به شارع رئيسي 2 شارع فرعي وواجهة 13 منزل ).

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وفى المنصورية ( محطة كهرباء المنصورية 5 شوارع و واجهة 4محلات و14منزل )، وفى كرداسة ( ادارة كرداسة البيطرية – وحدة كرداسة البيطرية – الشارع السياحي بكرداسة باجمالي 20 واجهة منزل و 30 واجهة محل ).

وفى اوسيم ( الادارة البيطرية باوسيم – عيادة الحيوانات الاليفة باوسيم – الوحدة البيطرية باوسيم - مكتب بريد الزيدية ( منطقة التوزيع ) – مكتب بريد البحراويه – مكتب بريد اوسيم ) .