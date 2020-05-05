شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تتجه لمد حظر التجوال باقى شهر رمضان.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الإعلان خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء.. الحكومة تتجه لمد حظر التجوال باقى شهر رمضان.. مصادر: تخفيف الإجراءات الاحترازية خلال احتفالات عيد الفطر.. وتؤكد: رفع الحظر يتوقف على آخر مستجدات الأوضاع ومعدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ الإعلان خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء.. الحكومة تتجه لمد حظر التجوال باقى شهر رمضان.. مصادر: تخفيف الإجراءات الاحترازية خلال احتفالات عيد الفطر.. وتؤكد: رفع الحظر يتوقف على آخر مستجدات الأوضاع ومعدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا Advertisements ـ وزراء الخارجية والهجرة والإعلام: لن نترك مصريا عالقا فى الخارج تنفيذا لتوجيهات الرئاسة.. عودة العالقين بالخارج قبل عيد الفطر.. مدبولى: الدولة ستتحمل تكاليف الإقامة والإعاشة للعزل الصحى للمصريين العائدين من الخارج فى المدن الجامعية ونزل الشباب ـ وزراء الخارجية والهجرة والإعلام: لن نترك مصريا عالقا فى الخارج تنفيذا لتوجيهات الرئاسة.. عودة العالقين بالخارج قبل عيد الفطر.. مدبولى: الدولة ستتحمل تكاليف الإقامة والإعاشة للعزل الصحى للمصريين العائدين من الخارج فى المدن الجامعية ونزل الشباب ـ ارتفاع العجز الكلى بالموازنة إلى 7.8 %.. وزير المالية يكشف تداعيات "كورونا" على الاقتصاد.. انخفاض الفائض الأولى إلى 0.6 % بدلا من 2%.. ومعيط: «مقدرش أتكلم فى رغيف العيش والمرتبات».. ولابد من عودة عجلة الإنتاج والموازنة ستتأثر قطعاً بتبعات الفيروس ـ إياد نصار لـ«الخليج 365»: «ليالينا»٨٠ يرصد كيف فقدت الطبقة الوسطى تأثيرها فى المجتمع ـ إياد نصار لـ«الخليج 365»: «ليالينا»٨٠ يرصد كيف فقدت الطبقة الوسطى تأثيرها فى المجتمع ـ انتهاء الاختبارات المعملية لدواء أفيجان وبدء تجارب العلاج.. وزير التعليم العالى يطلب تقريرا بشأن العقار اليابانى ضد كورونا.. وقسم الفيروسات ينتهى من تقييم الدواء



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