شكرا لقرائتكم خبر عن قرآن المغرب ..الشيخ طارق عبد الباسط عبد الصمد يتلو ما تيسر من سورة البقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرآن المغرب اليوم على الخليج 365، يتلوه علينا القارئ الشيخ طارق عبد الباسط عبد الصمد، نجل القارئ الراحل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، أحد أعلام قراء القرآن الكريم في مصر والعالم.

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وطارق عبد الباسط عبد الصمد، هو الابن الأوسط من بين 10 أبناء للشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وأكد في حوار سابق لـ ”الخليج 365”، أن والده كان حريصا على تحفيظه وإخوته القرآن الكريم، قائلاً:"أحضر لنا أحد المشايخ فى المنزل وأكملت حفظ القرآن الكريم وأنا فى سن 15 سنة، وحينما وجد فينا والدى أنا وأحد أشقائى النبوغ والاستعداد للتلاوة فكان يعطينا توجيهات لإجادة التلاوة".

وحول أول مرة قرأ فيها القرآن الكريم قال طارق عبد الباسط عبد الصمد:"أول مرة أقرأ فيها كانت فى مسجد مصطفى محمود، فى الثمانينيات وكان سنى 15 سنة، وكنت أقرأ بين الأذان والإقامة لصلاة العصر، وأول مرة سمعنى والدى مع الجمهور كانت فى قرية المطاعنة بالأقصر، وكنت معه وقتها فى واجب عزاء، فطلب منه الحضور الاستماع لأحد أبنائه، وتلوت بالفعل، وقبلها كنت أٌقرأ القرآن فى منزلنا فكان والدى يتساءل هل هذا "كاسيت" فكنت أقول له أنا من أتلو فيثنى على صوتى، وينصحنى، وقبل وفاته طلب منى أن أكمل مسيرته فى تلاوة القرآن الكريم"