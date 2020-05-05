شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "معاك فى العزل" تجرى تقييما لجودة الخدمات بعد تعافى مصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مي المهدي مدير الإعلام بأمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان عن قيام مبادرة "معاك في العزل" التي أطلقتها الأمانه قبل أيام عن إجراء تقييم واستطلاع للرأى حول جودة الخدمات التي حصل عليها المتعافين من فيروس كورونا.
وبحسب تصريحات مي المهدي مدير الإعلام بأمانة المراكز الطبية المتخصصة يشمل الإستطلاع جودة الخدمات المقدمة من معاملة الأطباء والتمريض والنظافة والوجبات للتحسين والتطوير للخدمات المقدمة وذلك في كل من مستشفى العزل.
وتابعت مي المهدي المبادرة بإهداء الورود لحالات الشفاء لتهنئتهم بتمام الشفاء والخروج من المستشفيات بعد تلقيهم البرتوكولات العلاجية المعتمدة وتماثلوا جميعا للشفاء.
وأوضحت المهدي أن المبادرة تهدف الى تقديم الدعم المعنوي للطاقم الطبي والمرضى مشيرة إلى أن الإستطلاع سيتم بشكل دورى لقياس رضاء المرضى المصابين بفيروس كورونا عن الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات المخصصة للعزل والتابعة للأمانة حتى يتم وضع خطط التحسين والتطوير المناسبة .
جاءت المبادرة بناء على رغبة العاملين في تقديم المساعدة خلال فترة الأزمة ومن المنتظر أن يشارك بالمبادرة العديد من مؤسسات المجتمع المدني والتي أبدت استعدادها للعمل في أنشطة المبادرة وبدأت المرحلة الأولى للمبادرة بتوزيع حلوى للطاقم الطبي كرسالة شكر وعرفان على ما يبذلونه وهدايا بسيطة للمرضى كنوع من المشاركة الوجدانية وتهنئتهم بشهر رمضان المبارك، ومن المنتظر ان يبدأ الفريق المسئول عن المبادرة بتغطية جميع مستشفيات العزل والتي تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كوفيد ١٩.
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