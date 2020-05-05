شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين إهاب محى الدين رئيسا للملاحة الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم الثلاثاء، تكليف الملاح آهاب محي الدين حسين عزمي، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، خلفا للملاح عادل ثابت، رئيس الشركة السابق. وقرر وزير الطيران، تعيين الملاح عادل ثابت مستشار رئيس مجلس الإدارة للملاحة الجوية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية. Advertisements جدير بالذكر أن آهاب محي الدين، كان يشغل منصب رئاسة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، في فترة سابقة قبل عامين. يذكر أن شركة الملاحة الجوية هى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والتى تصم شركة مبناء القاهرة الجوى والشركة المصرية للمطارات وشركة إيروتيل وشركة إيروسبورت للخدمات الترفيهية.

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