محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم الثلاثاء، بالتحقيق في واقعة قتل خطأ لسائق دراجة نارية بطريقة وصلة دهشور، أول أمس الأحد، بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، تحقيقاً قضائياً.
وذكر النائب العام -في بيان صحفي- أن سيارة قيادة محمد وليد فكري اصطدمت بسائق دراجة نارية كانت متوقفة بالطريق يدعى محمد يوسف سعيد مُرضي، ما أسفر عن وفاة الأخير؛ وجاري اتخاذ إجراءات التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام يأمر بالتحقيق في "حادث دهشور" بعد مصرع سائق دراجة نارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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