الجار قاتل.. التحريات تكشف سر مقتل شاب في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات مقتل شاب طعنة نافذة بمركز العياط جنوب المحافظة.

تلقى العميد محمد عطوية مأمور قسم شرطة العياط إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بقرية "الجملة" ووجود مصاب نُقل إلى مستشفى قصر العيني، أمس، وفارق الحياة اليوم.

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جهود البجث والتحري للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث العياط، توصلت إلى أن تجدد خلافات جيرة بين طرفين نتج عنها مشاجرة انتهت بمقتل شاب يدعى "ر.ص." إثر تلقيه طعنة نافذة من سلاح أبيض "سكين".

عقب تقنين الإجراءات، متكن النقيب باسم هنداوي معاون مباحث العياط، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.