"الداخلية": ضبط 4409 أشخاص خالفوا حظر التجول أمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن حصيلة المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية. خلال الـ24 ساعة الماضية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4409 أشخاص مخالفين لقرار حظر تحرك المواطنين بدءا من التاسعة مساء. وشملت الجهود حجز 1203 سيارات و56 دراجة نارية و118 "توك توك" مخالفة إضافة إلى 277 محلا مخالفا لقرار الغلق. تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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