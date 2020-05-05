مصدر أمني: لا صحة لحذف بيان "مأمورية بئر العبد" من صفحة "الداخلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية صحة ما روجته بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعى الموالية للجماعات الإرهابية حول حذف بيان صحفي من الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وقال المصدر إنه لم يتم حذف البيان الصادر باستهداف وكر اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بمحيط مدينة بئر العبد بشمال سيناء، ومصرع 18عنصرا إرهابيا عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات، نافيا نشر صورة قديمة لأحد العناصر التى لاقت مصرعها عام 2017.

وأكد المصدر أن كل ما تضمنته تلك الترديدات من مزاعم منافيةً تماماً للحقيقة، وتأتى فى إطار نهج الأذرع الإعلامية للجماعات الإهاربية فى ترويج الشائعات ومحاولة إثارة الرأى العام، وتقديم الدعم المعنوى لعناصرها الإرهابية.