مقتل شاب في مشاجرة بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة بمستشفى قصر العيني، الثلاثاء؛ متأثرا بإصابته بطعنة خلال مشاجرة وقعت بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقى العميد محمد عطوية مأمور قسم شرطة العياط إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بقرية "الجملة" ووجود مصاب نُقل إلى مستشفى قصر العيني، أمس، وفارق الحياة اليوم.

التحريات الأولية وأقوال شهود عيان أفادت بنشوب مشاجرة بين طرفين إثر تجدد خلافات قديمة، تلقى على إثرها الشاب "ر.ص." طعنة نافذة بالجسم.

وتمكن ضباط وحدة مباحث العياط من ضبط المتهمين والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.