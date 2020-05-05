شرطة المرافق تتصدى لإشغالات الطريق العام في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: بادر قطاع أمن الجيزة بإعداد حملة مرافق مكبرة بمختلف مراكز المحافظة؛ لإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات. وشارك في الحملة قيادات وضباط المديرية بالاشتراك مع الجهات المعنية، وأسفرت جهودهاعن رفع وإزالة 33 حالة تعد متنوعة على الطريق العام ما بين ثلاجات عرض واستاندات وأوتاد حديدية. جرى التحفظ على المضبوطات وإيداعها مخازن الأحياء، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

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