إيهاب محي رئيسًا للشركة الوطنية للملاحة الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد: قرر المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تكليف إيهاب محي الدين حسين عزمي، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، خلفا للملاح عادل ثابت. وقرر رئيس القابضة للمطارات، تعيين الملاح عادل ثابت مستشارا لرئيس مجلس الإدارة للملاحة الجوية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية. جدير بالذكر أن إهاب محي الدين، كان يشغل منصب رئاسة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، في فترة سابقة قبل عامين.

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