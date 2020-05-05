وصول رحلة لعالقين مصريين بالسودان وتنزانيا لمطار مرسى علم - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

وصل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، رحلة طيران استثنائية قادمة من تنزانيا والسودان، على متنها نحو 174 مصريا من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالطيران المدني، إن الرحلة رقم 2134 والتي سيرتها شركة إير كايرو، وصلت إلى مطار مرسى علم الدولي قادمة من مطاري دار السلام والخرطوم، وعليها 174 مصريا كانوا عالقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم، وتم تخصيص حجر صحي في مرسي علم بأحد الفنادق لعزل العائدين لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .

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