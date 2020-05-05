تنفيذ ٥ قرارات لإزالة التعديات والمخالفات على الأراضي الواقعة بنطاق مدينة العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
صرح المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، بأنه تم تنفيذ ٥ قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى بنطاق كردون المدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.
وقال عبد الغني، في بيان اليوم، تم شن حملة مكبرة أسفرت عمر تنفيذ الـ٥ قرارات، ويتبقي ٢٢ قرارا تحت الدراسة الأمنية، وسيتم تنفيذها فور الانتهاء من الدراسة.
وأكد رئيس الجهاز، استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات بنطاق المدينة، لردع المعتدين وعدم استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.
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