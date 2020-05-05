بالصور.. بدء عودة المصريين العالقين من الكويت إلى القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أنهى المصريين العالقين بدولة الكويت إجراءات سفرهم من مطار الكويت الدولي، على متن أولى الرحلات الاستثنائية لشركة مصر للطيران، صباح اليوم الثلاثاء، لإعادة العالقين.
ومن المقرر أن تصل الرحلة خلال ساعات، إلى مطار القاهرة الدولي، حيث يتم نقل جميع الركاب القادمين عليها إلى مناطق العزل المخصصة بالمدن الجامعية، لقضاء 14 يوما المدة المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الإصابة بالفيروس المستجد، حسبما صرح مجلس الوزراء.
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