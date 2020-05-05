مصر | تجديد حبس المحامي محمد الباقر 45 يوما

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تجديد حبس المحامي محمد الباقر 45 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المحامي محمد الباقر، لمدة 45 يوم على ذمة التحقيقات التي تجري معه وأخرين بتهمة مشاركتهم جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت في وقت سابق، تجديد حبس محمد الباقر لمدة 15 يوم على ذمة القضية.

وكانت النيابة العامة، قررت في وقت سابق، تجديد حبس المحامي محمد الباقر، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه وأخرين بتهمة مشاركتهم جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها.

وقالت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن "الباقر" وأخرين إشتركوا مع جماعة الإخوان في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر 2019.

وإستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.

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