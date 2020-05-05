مصر | تجديد حبس صحفي 45 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تجديد حبس صحفي 45 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الصحفي أحمد شاكر، الصحفي بجريدة روزاليوسف وعضو نقابة الصحفيين، لمدة 45 يوما، على ذمة التحقيقات التي تجري معه وأخرين بتهمة مشاركتهم جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة.

وكانت النيابة العامة، قررت في وقت سابق، تجديد حبس الصحفي أحمد شاكر، لمدة 15 يوما على ذمة القضية.

وتم ضم المتهم إلى القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي قالت أن المتهم وأخرين إشتركوا مع جماعة الإخوان في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي.

وإستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.

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