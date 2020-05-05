مصر | لنشرها فيديوهات تحريضية.. تجديد حبس رضوى محمد 45 يومًا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر لنشرها فيديوهات تحريضية.. تجديد حبس رضوى محمد 45 يومًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس فتاة تدعى رضوى محمد لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة النيابة، في اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت في وقت سابق حبس رضوى محمد 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معها على خلفية نشرها فيديوهات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت معلومات وأخبار كاذبة.

وأسندت النيابة العامة، للمتهمة ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعماله.

كما أسندت النيابة إليها عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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