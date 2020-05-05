مصر | "الداخلية": ضبط 4409 أشخاص اخترقوا قرار حظر التجوال خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "الداخلية": ضبط 4409 أشخاص اخترقوا قرار حظر التجوال خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من المخالفين على مستوى الجمهورية لقرار الحظر.

وأسفرت عن ضبط (4409) شخص مخالف لقرار حظر المواطنين، (1203) سيارة مخالفة، (56) دراجة نارية مخالفة، (118) مركبة "توك توك" مخالفة، (277) محل مخالف لقرار غلق المحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.