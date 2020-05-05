أخبار مصر | فى مثل هذا اليوم.. اغتيال الشهيد الصائم هشام بركات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فى مثل هذا اليوم.. اغتيال الشهيد الصائم هشام بركات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقيظ الشعب المصرى فى 12 رمضان ليوم 29 يونيو 2015، على فاجعة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، بعد تفجير موكبه في أثناء ذهابه لعمله، بمبنى دار القضاء العالى بوسط القاهرة، ليطلق عليه لقب الشهيد الصائم، ليعد من الأيام المؤلمة فى ذاكرة الشعب المصرى.



هشام بركات



ولد المستشار هشام محمد زكي بركات فى 21 نوفمبر عام 1950م، درس فى كلية الحقوق وتخرج منها فى عام 1973م، ليكون من الدفعة التى أطلق عليها "دفعة النصر"، تم تعيينه وكيلًا للنائب العام، اجتهد بركات وتدرج فى مناصبه حتى أصبح رئيسًا بمحكمة الاستئناف، لينتدب بعد ذلك رئيسًا للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وقت النظر فى قضية محاكمة المتهمين في قضية أحداث ستاد بورسعيد المؤلمة، كما تولى قضية هروب المساجين من وادي النطرون، وأخيرًا تم انتدابه رئيسًا للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة. ولد المستشار هشام محمد زكي بركات فى 21 نوفمبر عام 1950م، درس فى كلية الحقوق وتخرج منها فى عام 1973م، ليكون من الدفعة التى أطلق عليها "دفعة النصر"، تم تعيينه وكيلًا للنائب العام، اجتهد بركات وتدرج فى مناصبه حتى أصبح رئيسًا بمحكمة الاستئناف، لينتدب بعد ذلك رئيسًا للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وقت النظر فى قضية محاكمة المتهمين في قضية أحداث ستاد بورسعيد المؤلمة، كما تولى قضية هروب المساجين من وادي النطرون، وأخيرًا تم انتدابه رئيسًا للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة. تعيينه



أصدر محمد مرسى إعلانًا دستوريًا بعزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق من منصبه، وعين بدلًا منه المستشار طلعت إبراهيم، إلا أن محكمة النقض المصرية قضت ببطلان هذا التعيين وبعودة عبد المجيد محمود، الذي استقال من منصبه بعد تعيينه.

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فقام مجلس القضاء الأعلى المصري، في الأربعاء 10 يوليو 2013، بالموافقة على ترشيحه وتعيينه رسميًا في منصبه، وهو من القضاة المدافعين على استقلال القضاء المصري، أدى المستشار هشام بركات اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور، لمنصب النائب العام في 10 يوليو آنذاك.

وقد اعتبره المصريون محامى الشعب فقد أكد فى أول تصريح صحفي له، أنه سيسعى لإجراء تحقيقات موسعة بمعاونة أعضاء النيابة العامة، من أجل الانتهاء من جميع القضايا المفتوحة، وأضاف أنه سأل الله أن يكون معه في تحمل المسئولية.

ظل "بركات" فى منصبه قرابة عامين، والذي قام فيهم بإحالة الآلاف من قيادات الجماعات الإرهابية وعناصرها إلى المحاكمة لما تسببته فى قضايا عنف، وكانت المحاولة الأولى فى اغتياله والتى منها نجا قبل استشهاده بثلاثة أشهر، من خلال عبوة مفخخة داخل مبنى دار القضاء العالي.



وقد استشهد المستشار هشام بركات عن عمر يناهز 65 عامًا، لتنفطر عليه جموع الشعب المصري.

تكريم الدولة له



وقد كرمته الدولة بعد وفاته فأطلقت اسمه على "ميدان رابعة العدوية" سابقًا إلى "ميدان الشهيد هشام بركات"، كما أطلق اسمه على كوبرى شارع الطيران الذى يصل بين منطقة عباس العقاد فى مدينة نصر حتى النزهة الجديدة، كما أطلقت أسمه على محطة تقع فى الخط الثالث لمترو الأنفاق.



فى ذكرى الشهيد

مازالت ذكرى الشهيد حية فى قلوب المصريين، وقلب أبنائه، فكتبت نجلته القاضية مروة هشام بركات، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "د".

أما ابنه محمد فقد كتب فى ذكرى وفاته: "ولا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".. ذكرى استشهاد والدي وقائدي ومعلمي الشهيد البطل نائب عام مصر".

