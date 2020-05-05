أخبار مصر | فى مثل هذا اليوم.. اغتيال الشهيد الصائم هشام بركات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فى مثل هذا اليوم.. اغتيال الشهيد الصائم هشام بركات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هشام بركات
ولد المستشار هشام محمد زكي بركات فى 21 نوفمبر عام 1950م، درس فى كلية الحقوق وتخرج منها فى عام 1973م، ليكون من الدفعة التى أطلق عليها "دفعة النصر"، تم تعيينه وكيلًا للنائب العام، اجتهد بركات وتدرج فى مناصبه حتى أصبح رئيسًا بمحكمة الاستئناف، لينتدب بعد ذلك رئيسًا للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وقت النظر فى قضية محاكمة المتهمين في قضية أحداث ستاد بورسعيد المؤلمة، كما تولى قضية هروب المساجين من وادي النطرون، وأخيرًا تم انتدابه رئيسًا للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.
تعيينه
أصدر محمد مرسى إعلانًا دستوريًا بعزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق من منصبه، وعين بدلًا منه المستشار طلعت إبراهيم، إلا أن محكمة النقض المصرية قضت ببطلان هذا التعيين وبعودة عبد المجيد محمود، الذي استقال من منصبه بعد تعيينه.
فقام مجلس القضاء الأعلى المصري، في الأربعاء 10 يوليو 2013، بالموافقة على ترشيحه وتعيينه رسميًا في منصبه، وهو من القضاة المدافعين على استقلال القضاء المصري، أدى المستشار هشام بركات اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور، لمنصب النائب العام في 10 يوليو آنذاك.
ظل "بركات" فى منصبه قرابة عامين، والذي قام فيهم بإحالة الآلاف من قيادات الجماعات الإرهابية وعناصرها إلى المحاكمة لما تسببته فى قضايا عنف، وكانت المحاولة الأولى فى اغتياله والتى منها نجا قبل استشهاده بثلاثة أشهر، من خلال عبوة مفخخة داخل مبنى دار القضاء العالي.
وقد استشهد المستشار هشام بركات عن عمر يناهز 65 عامًا، لتنفطر عليه جموع الشعب المصري.
تكريم الدولة له
وقد كرمته الدولة بعد وفاته فأطلقت اسمه على "ميدان رابعة العدوية" سابقًا إلى "ميدان الشهيد هشام بركات"، كما أطلق اسمه على كوبرى شارع الطيران الذى يصل بين منطقة عباس العقاد فى مدينة نصر حتى النزهة الجديدة، كما أطلقت أسمه على محطة تقع فى الخط الثالث لمترو الأنفاق.
فى ذكرى الشهيد
أما ابنه محمد فقد كتب فى ذكرى وفاته: "ولا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".. ذكرى استشهاد والدي وقائدي ومعلمي الشهيد البطل نائب عام مصر".