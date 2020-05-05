أخبار مصر | 571 ألف طالب بالثانى الثانوي يؤدون امتحان الأحياء والفلسفة إلكترونيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر 571 ألف طالب بالثانى الثانوي يؤدون امتحان الأحياء والفلسفة إلكترونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى 571 ألفًا و638 طالب بالصف الثاني الثانوي، اليوم الثلاثاء، امتحان مادتي "الأحياء" و"الفلسفة والمنطق" على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في ثالث أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 20 مايو 2020.

وكشفت وزارة التربية والتعليم فى بيان صحفى، أن نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم بلغت 99.64%، من إجمالي 573 ألفًا و677 طالب طالبة بمختلف محافظات الجمهورية.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https:stream.moe.gov.eg

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي من هنا