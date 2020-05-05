شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 157 من المصريين العالقين في السودان وتنزانيا إلى مطار مرسى علم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء الثلاثاء، رحلة شركة «مصر للطيران» وعلى متنها 157 من المصريين العالقين في دولتي السودان وتنزانيا.

وقال عماد إمام، مدير الإعلام بمطار مرسى علم، إن الرحلة أقلت 157 مصريًا من العالقيين في السودان وتنزانيا طبقا لتوجيهات إجلاء المصريين العالقين بالخارج.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إخضاع جميع ركاب الرحلة للحجر الصحي في مطار مرسى علم، وتعقيم جميع حقائبهم.

وقال «مرعي» إنه تم تجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للركاب ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة للحجر في مرسى علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي.

وأكد أسامة منير، رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، تخصيص أتوبيسات سياحية لنقل العائدين إلى فندق الحجر الصحي في مرسي علم عقب وصولهم منعا للتكدس، وتقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر إقامتهم بفنادق الحجر بمرافقة قوة تأمين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، تسجيل 388 إصابة جديدة بالفيروس ووفاة 16 حالة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 7201 حالة، من بينهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.

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مطار مرسي علم يستقبل رحلة المصريين للعائدين من السودان وتنزانيا

مطار مرسي علم يستقبل رحلة المصريين للعائدين من السودان وتنزانيا

مطار مرسي علم يستقبل رحلة المصريين للعائدين من السودان وتنزانيا

مطار مرسي علم يستقبل رحلة المصريين للعائدين من السودان وتنزانيا