شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم مباني المدينة الجامعية في سموحة لتحويلها إلى مستشفيات عزل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، تسليم مباني المدينة الجامعة بنين في سموحة إلى مديرية الصحة، الثلاثاء، لتحويلها إلى مستشفى عزل لعلاج الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ومن المقرر أن تعمل مستشفى عزل المدينة الجامعية بجانب مستشفيات العجمي المركزي والمدينة الشبابية في أبوقير لاستقبال الحالات المستقرة، التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الجامعة، خلال جولة تفقدية للمدن الجامعية، الثلاثاء، أن الحالات التي سيتم تحويلها إلى مستشفيات المدن الجامعية في سموحة وغيرها هي التي لا تحتاج إلى أسّرة الرعاية المركزة.

وقال إن المدينة الجامعية تضم 576 سريرا، و140 سريرا في دار الضيافة، و147 سريرا في مبنى الوافدين الذي سيدخل الخدمة خلال أسبوعين، مشيرًا إلى تجهيز 5 مباني بالمدينة الجامعية بنات في سموحة لاستقبال الحالات.

وقدم رئيس الجامعة الشكر لكافة الأطقم الطبية بكلية الطب والمستشفيات الجامعية من أطباء وهيئة تمريض العاملين في مستشفيات العزل في أبي قير والعجمي والنجيلة، مثمنا جهودهم وتضحياتهم التي بذلوها ويبذلونها للقضاء على الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، تسجيل 388 إصابة جديدة بالفيروس ووفاة 16 حالة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 7201 حالة، من بينهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.

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تسليم مباني المدن الجامعية للصحة لتحويلها مستشفيات عزل لمصابي كورونا

تسليم مباني المدن الجامعية للصحة لتحويلها مستشفيات عزل لمصابي كورونا

تسليم مباني المدن الجامعية للصحة لتحويلها مستشفيات عزل لمصابي كورونا

تسليم مباني المدن الجامعية للصحة لتحويلها مستشفيات عزل لمصابي كورونا

تسليم مباني المدن الجامعية للصحة لتحويلها مستشفيات عزل لمصابي كورونا

تسليم مباني المدن الجامعية للصحة لتحويلها مستشفيات عزل لمصابي كورونا