شكرا لقرائتكم خبر عن للبيع بأسعار رمزية.. جامعة الإسكندرية تنتج 1000 كمامة طبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن كليتي التمريض والتربية النوعية قامتا بإنتاج وتصنيع 1000 كمامة طبية معقمة، للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ضمن المبادرة التي أطلقتها جامعة الإسكندرية لإنتاج الكمامات الطبية.

وأوضح رئيس الجامعة في بيان، الثلاثاء، أن الكمامات تم تصنيعها وفقًا للضوابط الطبية المتفق عليها دوليا، بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، مشيرا إلى أنه سيتم توفيرها للعاملين بالجامعة والفرق الطبية بالمستشفيات الجامعية بأسعار رمزية.

وأشار «الكردي» إلى أن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية تعكف على تصنيع بوابات للتعقيم لوضعها على مداخل الكليات بحماية طلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وزائري الجامعة، وتنفيذ وسائل مبتكرة لتعقيم مباني الكليات والمستشفيات التابعة للجامعة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 388 إصابة جديدة بالفيروس ووفاة 16 حالة، الثلاثاء، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 7201 حالة، من بينهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.