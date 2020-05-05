شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: فتح حساب بالبنك المركزي المصري للتبرع لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فتح حساب بنكي بالبنك المركزي المصري لقبول جميع التبرعات المادية من الأفراد والكيانات والمؤسسات المختلفة، وذلك في إطار التكاتف بين جميع أفراد ومؤسسات المجتمع، وتفعيلًا للمساهمة المجتمعية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، ومجابهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان، الثلاثاء، دعا المحافظ الجميع للتبرع من خلال فروع جميع البنوك على حساب رقم 2- 85924- 450- 9 باسم محافظة الشرقية- العمالة اليومية – تبرعات.

وناشد المحافظ أبناء المحافظة في الداخل والخارج بالمساهمة والتبرع على الحساب المخصص لذلك، والتكاتف لتوفير جميع سبل الدعم والمساندة، وخاصة في تلك الفترة الصعبة والخروج بالوطن من هذه الأزمة.