شكرا لقرائتكم خبر عن «كريم» و«أوبر» يسرحون عدد من موظفيهم بسبب تراجع النشاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة كريم للنقل التشاركي إنها ستقوم بتسريح نحو 31% من قوة العمل لديها بسبب تأثر نشاطها في الأسواق التي تعمل بها بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا.

قال مدثر شيخة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كريم الإماراتية التي استحوذت عليها شركة أوبر الأمريكية منذعدة أشهر إن نشاط الشركة انخفض بنسبة تزيد عن 80%، ولا يزال الجدول الزمني للتعافي من أزمة كورونا غير معلوم، مما يدعو للقلق، ولقد أجرينا على مدار الأسابيع الماضية مراجعة دقيقة لجميع نفقاتنا واتخذنا كل ما يمكن لتقليل أو وقف النفقات غير الضرورية. إلا أنها لم تكن كافية.

كما قررت شركة «كريم» للنقل التشاركي الذكي، وقف خدماتها للنقل الجماعي «كريم باص»، بعد أقل من 18 شهرًا من إطلاقها في سبتمبر 2018.

وأرجع شيخة القرار، إلى رغبة الشركة في التركيز على الخدمات الأساسية للنقل عبر السيارات التقليدية، وخدمات التوصيل، لكنه توقع رجوعها مرة أخرى في حالة تعافي السوق ورجوع الأمور إلى طبيعتها.

كانت «كريم» قد أعلنت ضخ 100 مليون دولار في إطلاق خدمات النقل الجماعي خلال سبتمبر 2018.

في نفس السياق، أعلنت شركة كريم مصر، الأسبوع الماضي إطلاقها خدمة «كريم دليفري» على تطبيق كريم، والتي تمكن المستخدمين من طلب منتجات متنوعة من خلال التطبيق أو من خلال خدمة الرسائل عن طريق واتساب، حيث يذهب مندوب كريم إلى المتجر الذي يتواجد به المنتج، لشرائه وتوصيله لمكان تواجد العميل الذي يحدده عن طريق تطبيق كريم.

على جانب آخر أعلنت شركة أوبر أنها ستوقف أعمال أوبر إيتس في دول الشرق الأوسط، بسبب عدم تحقيقها المرجوّ منها في خدمات توصيل الطعام الإلكترونية، وعدم تحقيق لا المركز الأول ولا الثاني في هذه الدول.

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وقال متحدث باسم أوبر، إن أنشطة نقل الركاب الرئيسية لن تتأثر في جميع الأسواق، وسيتم وقف النشاط في الرابع من يونيو المقبل في تلك الأسواق باستثناء الإمارات؛ حيث سينتقل إلى كريم ،وقالت الشركة إن نحو 50 وظيفة بدوام كامل ستتأثر.